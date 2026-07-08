Napoli nuovo nome per la difesa | arriva solo a questa condizione

Notizia in breve

Il Napoli sta valutando un nuovo nome per la difesa, ma solo se si concretizza una condizione specifica. Nel frattempo, il club tiene sotto osservazione un terzino della Cremonese, considerato un’opzione economica. La società sta monitorando da vicino il giocatore, secondo quanto riportato da una testata sportiva, come possibile alternativa per la fascia destra. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.