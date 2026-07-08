Napoli nuovo nome per la difesa | arriva solo a questa condizione

Da spazionapoli.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta valutando un nuovo nome per la difesa, ma solo se si concretizza una condizione specifica. Nel frattempo, il club tiene sotto osservazione un terzino della Cremonese, considerato un’opzione economica. La società sta monitorando da vicino il giocatore, secondo quanto riportato da una testata sportiva, come possibile alternativa per la fascia destra. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.

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Tommaso Barbieri entra nella lista mercato del Napoli come alternativa economica: Giovanni Manna monitora il terzino della Cremonese per la fascia destra, come riporta La Gazzetta dello Sport. Barbieri: la soluzione low-cost per la difesa. Gli azzurri cercano rinforzi sulla fascia destra, ma gli obiettivi prioritari hanno costi proibitivi. Il direttore sportivo Manna ha inserito il classe 2002 della Cremonese nella rosa dei candidati, valutandolo come opzione secondaria qualora le trattative per profili più ambiziosi naufraghino per ragioni di budget. La Cremonese chiede cifre ritenute alte dal Napoli, ma questo non frena l’esplorazione delle alternative. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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