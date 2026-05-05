Mercato Napoli nome nuovo per l’attacco | arriva dal Brasile

Il mercato del Napoli si apre a un nuovo nome per l’attacco, proveniente dal Brasile. La squadra di Antonio Conte ha richiesto rinforzi di qualità, spingendo la dirigenza a cercare nuovi talenti sul mercato internazionale. Le trattative sono in corso per perfezionare gli acquisti e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La scelta di inserire un giocatore brasiliano si inserisce nel piano di potenziamento della squadra.

Con Antonio Conte che pretende rinforzi di qualità per puntare di nuovo in alto, la dirigenza azzurra prepara il mercato alla ricerca di nuovi talenti. Tra i nomi finiti nel mirino spunta un profilo caldo dal Brasile: il giovane esterno d’attacco Allan, già cercato in precedenza dagli azzurri. Napoli, Allan nel mirino: il gioiellino può sbarcare in Italia. Secondo TMW, il Napoli ha riaperto con decisione la pista che porta ad Allan, esterno offensivo classe 2004 del Palmeiras. In inverno gli azzurri ci avevano già provato, arrivando a offrire fino a 35 milioni di euro, ma il Palmeiras aveva alzato il muro. Adesso, con la finestra estiva di mercato alle porte, il club partenopeo torna alla carica.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: arriva dal Brasile Mercato Napoli, Noa Lang lascia gli azzurri:destinazione Galatasaray Notizie correlate Colpaccio Napoli: nuovo rinforzo per giugno, arriva l’indiscrezione dal Brasile!Non solo presente nella mente del Napoli, con la delicata trasferta di Bergamo da preparare, ma anche futuro nei pensieri soprattutto della... Milan, tra campo e mercato: spunta Jackson. Nuovo gioiellino dal Brasile? Parla GanzNella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Napoli: tutti i nomi dall’Udinese; Napoli, è tempo di futuro: Manna pianifica 5 colpi sul mercato! Da Juanlu Sanchez a Keinan Davis: tutti i nomi per il nuovo corso; Calciomercato Napoli, Sarri su un possibile ritorno in azzurro: Fantacalcio; Napoli, torna d’attualità il nome di Juanlu Sanchez per la fascia destra. Home Mercato Video Foto RosaTra presente e futuro, il Napoli che vuole blindare la corsa al posto Champions per poi magari fare un nuovo pensierino alla lotta scudetto inizia anche a pianificare le mosse di mercato per la ... sportmediaset.mediaset.it Calciomercato Napoli news | Exequiel Zeballos, un nome nuovo dall’Argentina (oggi 25 marzo 2026)Il nome oggetto dei desideri del Napoli appunto quello del classe 2002 del Boca Juniors Exequiel Zeballos, che è un esterno offensivo che andrà in scadenza di contratto quest’anno con il club di ... ilsussidiario.net Napoli: se Conte lascia, idea Sarri #TMmercato #calciomercato #mercato #Napoli #Sarri #SerieA x.com Lang può restare: Napoli pronto a dargli una seconda occasione Il mercato non è fatto solo di arrivi e cessioni. A volte riguarda anche chi torna. E Noa Lang potrebbe rientrare nel progetto azzurro. “È costato poco meno di trenta milioni, difficilmente resterà in - facebook.com facebook