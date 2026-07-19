Mercato Napoli che duello per l’azzurro | sfida a colpi di rilanci fra due club

Due club di serie B stanno gareggiando per aggiudicarsi Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli nato nel 2003. Dopo la decisione di lasciare il club azzurro, l’esterno cerca maggiore spazio e gioca in cerca di continuità. Secondo quanto riportato, Modena e Cesena stanno facendo offerte e rilanci per assicurarsi il giocatore, che potrebbe trasferirsi nelle prossime settimane. La trattativa è ancora in corso, con le parti impegnate nelle negoziazioni.

Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli: Modena e Cesena accelerano per l’attaccante classe 2003, come rivela il Corriere dello Sport. L’esterno azzurro cerca continuità in Serie B. Ambrosino e il Napoli: due pretendenti in Serie B. Il Napoli apre alla cessione di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante non rientra nei piani tattici della nuova gestione e il club ha deciso di monetizzare cedendolo in prestito o a titolo definitivo. Le proposte arrivate dalla cadetteria hanno convinto la dirigenza partenopea a dare il via libera alla trattativa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Modena segue da tempo l’attaccante napoletano. Nelle ultime ore però il Cesena ha accelerato con decisione, inserendosi nella corsa e costringendo il club emiliano a rispondere con una proposta più concreta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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