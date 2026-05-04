L’Ipswich Town ha deciso di acquistare definitivamente il centrocampista svedese Jens Cajuste dal Napoli, versando 7,5 milioni di euro. La società inglese ha scelto di riscattare il giocatore indipendentemente dalle clausole pattuite in precedenza, confermando così l’interesse per il suo talento. Cajuste non tornerà più in azzurro, mentre il club italiano incassa una cifra significativa dalla vendita.

Jens Cajuste non tornerà al Napoli. L’Ipswich Town ha deciso di riscattare il centrocampista svedese a prescindere dalle clausole originarie, versando 7,5 milioni di euro agli azzurri per il trasferimento definitivo. Cajuste: l’Ipswich riscatta oltre le condizioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club inglese ha scelto di confermare il giocatore senza attendere il verificarsi di tutte le condizioni contrattuali. L’accordo iniziale prevedeva l’obbligo di riscatto legato alla promozione in Premier League e a un numero minimo di presenze. L’Ipswich ha raggiunto la promozione e Cajuste ha collezionato 30 presenze, la società ha deciso di procedere al riscatto, segnalando una fiducia piena nel rendimento stagionale del centrocampista.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, l’Ipswich pronto a riscattare Cajuste! Ecco quanto incasserà il club azzurro

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