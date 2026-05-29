Il Napoli sta valutando l’acquisto di Matej Kovar, portiere ceco di 24 anni del Bayer Leverkusen. Dopo aver giocato con successo all’Psv Eindhoven in Eredivisie, il club azzurro ha messo nel mirino il suo cartellino. La società sta monitorando la situazione del giocatore, considerandolo come una possibile alternativa per la porta. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del portiere è tra quelli sul tavolo.

Matej Kovar finisce nel radar del calciomercato Napoli: il portiere ceco del Bayer Leverkusen, ventiquattro anni, rappresenta il profilo nuovo per la porta azzurra dopo la stagione da protagonista all’Psv Eindhoven in Eredivisie. Leverkusen proprietario: il nodo della trattativa. Il cartellino non appartiene all’Psv. Il Bayer Leverkusen detiene il giocatore e negli ultimi anni ha costruito una reputazione solida nel valorizzare talenti europei. Questo aspetto non complica ma struttura la trattativa: il club tedesco ha relazioni positive accumulate nel mercato internazionale e non rappresenta un ostacolo insuperabile per il Napoli. Kovar ha già giocato a livelli elevati, sa cosa significhi affrontare avversari di primo piano e gestire pressioni importanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, nome nuovo per la porta: il club azzurro valuta il cartellino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Napoli, Noa Lang lascia gli azzurri:destinazione Galatasaray

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Napoli, Meret verso la Premier League? Il club punta il portiere azzurro

Mercato Napoli, il sogno azzurro in Argentina: spunta il nomeNel mercato di Napoli si parla di un possibile acquisto proveniente dall'Argentina.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, servono i gol: occhi su Esposito e Espì; Calciomercato Napoli, Allegri esonerato dal Milan: per De Laurentiis un candidato in più da poter scegliere; Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte; Napoli, c'è Allegri in pole per il dopo Conte. Piace anche Italiano.

Gli agenti di #Garnacho hanno offerto (di nuovo) l'argentino al @SSCNapoli Il nome di Alejandro Garnacho torna a circolare a Castel Volturno: i suoi procuratori ci riprovano, dopo il tentativo fallito nelle scorse sessioni di mercato. L'ex Manchester United x.com

[Gazzetta] Max Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. Ha vinto la corsa tra lui e Vincenzo Italiano. L'unica cosa che resta da definire ora è il modo per terminare il suo rapporto contrattuale con il Milan, con cui ha ancor reddit

MERCATO - Romano: Allegri nuovo allenatore del Napoli, affare fattoFabrizio Romano, esperto di mercato, rivela su X: Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! L’ex manager del Milan accetta tutte le condizioni offerte dal Napoli e firmerà a breve. napolimagazine.com

Mercato Napoli, il nuovo nome per il dopo?Antonio Conte divide nettamente i tifosiL'addio del tecnico salentino è ormai certo ma non lo è il nome del suo sostituto: l'ultima ipotesi non fanno piacere a molti fan azzurri. sportal.it