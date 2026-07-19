Mercato Inter Ausilio frena sull' esterno | Novità non a breve
Il direttore sportivo dell'Inter ha dichiarato che non ci saranno novità sul mercato per un esterno destro a breve. Arrivato nel ritiro in Germania, ha risposto rapidamente a una domanda sulle possibili trattative future, confermando l’assenza di aggiornamenti imminenti. Nessun dettaglio sui nomi o sui tempi, solo la conferma che al momento non ci sono sviluppi da comunicare.
Il ds nerazzurro arriva nel ritiro in Germania e risponde al volo su possibili novità di mercato per l'esterno destro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Inter.
MERCATO INTER, AUSILIO DICE TUTTO: SOLET, CURTIS JONES, STANKOVIC E NON SOLO
Notizie e thread social correlati
Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu resta in nerazzurro. Ausilio rivela tante novità sul mercatoHakan Calhanoglu rimane all’Inter, secondo quanto annunciato dall’amministratore delegato.
Ultimissime Inter LIVE: Ausilio rivela tante novità sul mercato e il retroscena su GabigolDurante una diretta, un dirigente dell’Inter ha svelato dettagli sul mercato e ha parlato di Gabigol, senza fornire nomi, ma confermando l’interesse...
Temi più discussi: Calciomercato Inter, ora Chalobah e poi Jones. Per i prossimi due colpi serviranno 70 milioni; Inter, sì di Chalobah: la richiesta del Chelsea frena l'affare. Per Lucumi bisogna aspettare; Oaktree volta pagina sui parametri zero, freno alle commissioni; Mercato Inter, vertice di mercato tra Ausilio e Chivu: si definiscono le priorità per i prossimi colpi.
Rafik Belghali torna nei radar dell'Inter. Se l'affare Khalaili dovesse definitivamente saltare, l'esterno algerino potrebbe diventare una delle prime alternative per rinforzare la fascia destra. #Inter #Calciomercato #Belghali #SerieA #FCIM facebook
Ausilio: Non ci sono segnali di un Bastoni lontano dall'Inter. Se lo vogliono, ci chiaminoPiero Ausilio, all'evento Inside the Sport 2026 a Coverciano, non si sbottona sul mercato in entrata (Palestra ottimo calciatore, profilo giusto per tante squadre ma l'Atalanta ha visione di progetto ... sportmediaset.mediaset.it
Inter, rinnovo o addio per il ds Piero Ausilio? Biasin: Nei prossimi mesi…Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, attualmente in scadenza nel 2027 ... msn.com