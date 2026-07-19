Mercato Inter Ausilio frena sull' esterno | Novità non a breve

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo dell'Inter ha dichiarato che non ci saranno novità sul mercato per un esterno destro a breve. Arrivato nel ritiro in Germania, ha risposto rapidamente a una domanda sulle possibili trattative future, confermando l’assenza di aggiornamenti imminenti. Nessun dettaglio sui nomi o sui tempi, solo la conferma che al momento non ci sono sviluppi da comunicare.

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