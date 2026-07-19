Mercato Inter Ausilio frena sull' esterno | Novità non a breve

Notizia in breve

Il direttore sportivo dell'Inter ha dichiarato che non ci saranno novità sul mercato per un esterno destro a breve. Arrivato nel ritiro in Germania, ha risposto rapidamente a una domanda sulle possibili trattative future, confermando l’assenza di aggiornamenti imminenti. Nessun dettaglio sui nomi o sui tempi, solo la conferma che al momento non ci sono sviluppi da comunicare.