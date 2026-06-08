Ultimissime Inter LIVE | Ausilio rivela tante novità sul mercato e il retroscena su Gabigol

Da internews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una diretta, un dirigente dell’Inter ha svelato dettagli sul mercato e ha parlato di Gabigol, senza fornire nomi, ma confermando l’interesse per alcuni giocatori. Sono state menzionate trattative in corso e possibili cessioni, senza indicare tempistiche precise. La conversazione si è concentrata sulle strategie di rafforzamento della squadra e su alcune operazioni che potrebbero essere concluse a breve. Nessuna conferma ufficiale è stata data su eventuali acquisti o partenze.

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