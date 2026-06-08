Ultimissime Inter LIVE | Ausilio rivela tante novità sul mercato e il retroscena su Gabigol

Durante una diretta, un dirigente dell’Inter ha svelato dettagli sul mercato e ha parlato di Gabigol, senza fornire nomi, ma confermando l’interesse per alcuni giocatori. Sono state menzionate trattative in corso e possibili cessioni, senza indicare tempistiche precise. La conversazione si è concentrata sulle strategie di rafforzamento della squadra e su alcune operazioni che potrebbero essere concluse a breve. Nessuna conferma ufficiale è stata data su eventuali acquisti o partenze.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 8 GIUGNO. Ausilio: «In realtà avevamo puntato Gabriel Jesus, ma poi ce lo soffiò il Manchester City di Guardiola». Ausilio a Supernova, podcast condotto da Alessandro Cattelan, conduttore TV e noto tifoso dell’Inter, ha risposto anche ad una domanda su Gabigol Ausilio senza freni: «Dai problemi della Serie A a un mercato che cambia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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