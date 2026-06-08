Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu resta in nerazzurro Ausilio rivela tante novità sul mercato
Hakan Calhanoglu rimane all’Inter, secondo quanto annunciato dall’amministratore delegato. Nei dettagli, sono state condivise novità sul mercato, senza specificare nomi o cifre. La società non ha confermato acquisti o cessioni imminenti. Le trattative in corso coinvolgono vari giocatori, ma nessun accordo è stato ancora definito. La sessione di mercato resta aperta, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 8 GIUGNO. Ausilio senza freni: «Dai problemi della Serie A a un mercato che cambia. Icardi, Ibrahimovic, Coutinho e Lukaku, vi rivelo tutto». Ausilio, dirigente dell’Inter, parla così ai microfoni del podcast Supernova. Ecco tutti i temi toccati: dal mercato fino alla gestione del gruppo Mercato Inter, sospiro di sollievo per Calhanoglu: sfuma la minaccia turca dopo le elezioni al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Internews24.com
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PIO NON SI FERMA PIÙ E CALHANOGLU RESTA
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