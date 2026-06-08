Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu resta in nerazzurro Ausilio rivela tante novità sul mercato

Notizia in breve

Hakan Calhanoglu rimane all’Inter, secondo quanto annunciato dall’amministratore delegato. Nei dettagli, sono state condivise novità sul mercato, senza specificare nomi o cifre. La società non ha confermato acquisti o cessioni imminenti. Le trattative in corso coinvolgono vari giocatori, ma nessun accordo è stato ancora definito. La sessione di mercato resta aperta, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.