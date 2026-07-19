Otto persone sono state intossicate da esalazioni di cloro in una piscina di Mentana. Tra loro, una bambina di 5 anni in codice rosso e altri quattro ragazzi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. La bambina è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. Gli altri cinque sono stati portati in strutture sanitarie per accertamenti. La piscina del circolo sportivo è stata temporaneamente chiusa.

Sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi, una bimba di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 - tra i 10 e i 15 anni - in codice giallo. Intorno alle 15.30, quando i vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un’alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati. Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Sul posto anche i carabinieri. La bimba di 5 anni è stata trasportata all’ospedale Sant'Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Mentana, fuga di cloro in piscina: bimba di 5 anni in codice rosso e altri quattro piccoli in ospedale

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Fuga di cloro in piscina a Mentana, una bambina di 5 anni in codice rosso all'ospedale

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