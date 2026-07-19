Fuga di cloro in piscina bimba di 5 anni in codice rosso e altri sei piccoli in ospedale
Una fuga di cloro in una piscina di Mentana ha causato il ricovero di sette bambini, tra cui una bambina di cinque anni in codice rosso. Il forte odore ha invaso il circolo sportivo di piazzale della Mezza Luna nel primo pomeriggio, portando all’evacuazione di circa cinquanta persone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e mezzi del 118. I bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.
Il forte odore ha invaso un circolo sportivo a Mentana, in piazzale della Mezza Luna, nel primo pomeriggio. Evacuate una cinquantina di persone, sul posto vigili del fuoco, carabinieri e diversi mezzi del 118. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
Fuga di cloro in piscina, bimba di 5 anni in codice rosso e altri sei piccoli in ospedale
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