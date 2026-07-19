Fuga di cloro in piscina, bimba di 5 anni in codice rosso e altri sei piccoli in ospedale

Notizia in breve

Una fuga di cloro in una piscina di Mentana ha causato il ricovero di sette bambini, tra cui una bambina di cinque anni in codice rosso. Il forte odore ha invaso il circolo sportivo di piazzale della Mezza Luna nel primo pomeriggio, portando all’evacuazione di circa cinquanta persone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e mezzi del 118. I bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.