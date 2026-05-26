Una donna ha denunciato il suo ex compagno dopo aver subito maltrattamenti e violenze davanti alla figlia. La relazione era iniziata online, attraverso un messaggio su social network, e si era sviluppata con viaggi e promesse di un futuro condiviso. La giovane madre ha deciso di rivolgersi alle autorità dopo aver subito episodi di violenza e maltrattamenti sotto gli occhi della figlia.

Casorate Sempione (Varese), 26 maggio 2026 – Un messaggio sui social, una conoscenza nata su Facebook e cresciuta tra viaggi e promesse di una vita insieme. Lei, ventisettenne, di Casorate Sempione. Lui, più giovane di un anno, residente in Toscana. Una relazione che sembrava destinata a trasformarsi in una famiglia vera, soprattutto dopo l’arrivo di una bambina. Ma dietro quella quotidianità costruita tra sogni e sacrifici si nascondeva un incubo fatto di paura, umiliazioni e violenze. Il processo . Per anni la giovane ha sopportato aggressioni verbali e fisiche sempre più frequenti, fino a trovare il coraggio di denunciare il compagno. Ora il Tribunale di Massa Carrara, in Toscana, ha condannato il ventottenne a due anni di reclusione per maltrattamenti, disponendone anche altrettanti di libertà vigilata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dall’amore nato on line alla violenza: maltrattamenti e botte sotto gli occhi della figlia, poi la giovane mamma trova il coraggio e denuncia l’ex

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