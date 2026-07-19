Il leader politico ha commentato il caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro. Ha sottolineato che la pena appare sproporzionata rispetto a quelle di pedofili e stupratori condannati a meno di dieci anni. Le sue parole evidenziano una critica alle differenze nelle condanne penali e al trattamento dei reati.

Sono parole chiare e riflessioni coraggiose quelle con cui Giorgia Meloni rompe il silenzio sul drammatico caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. In un colloquio con il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio solleva interrogativi profondi su senso e applicazione giuridica della legittima difesa e sull’umanità del giudizio, scardinando il cinismo di certe sentenze, comprese quelle politiche che arrivano dalle opposizioni in ordine sparso su tutto, ma compatte nello sciacallaggio sulla vicenda in corso d’opera in chiave anti-governativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni sul caso Roggero: pena spropositata. Meno di 10 anni a pedofili e stupratori, e il gioielliere condannato a morire in carcere? C’è un problema

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Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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