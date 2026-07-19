Caso Roggero Meloni | Ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia Pena spropositata | bisogna valutare stress e paura
Il presidente del Consiglio ha riferito di aver chiesto al ministro della Giustizia di esaminare la possibilità di concedere la grazia a un uomo condannato. Ha aggiunto che la pena inflitta è sproporzionata e che bisogna considerare lo stress e la paura vissuti dall’imputato. Ha inoltre affermato che chi giudica senza valutare questi aspetti commette un errore e invita a riflettere su chi può realmente comprendere il dolore e il trauma di una persona.
"Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? E a tutti coloro che lo fanno senza il beneficio del dubbio dico con serenità che sbagliano, perché tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a tre giorni dalla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere che ne 2021, nel corso di una rapina, uccise due malviventi e ne ferì un altro, in un colloquio con il Corriere della sera parla del caso che ha scatenato reazioni e polemiche e agita il mondo politico. E chiarisce che è stata lei ad avallare che il ministro della Giustizia Carlo Nordio si attivasse, per istruire una pratica di grazia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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