Il premier ha dichiarato di aver suggerito al ministro della Giustizia di procedere con la richiesta di grazia per il gioielliere Roggero, ritenendo la pena sproporzionata. La questione riguarda un caso giudiziario molto discusso, con opinioni divise tra chi sostiene la condanna e chi invece chiede clemenza. La decisione di avviare il procedimento di grazia, secondo quanto affermato, sarebbe stata una sua indicazione diretta. La vicenda ha scatenato reazioni di vario tipo, con alcune parti che si schierano a favore e altre contro.

Sul caso del gioielliere Roggero, sul quale in tanti hanno più certezze che dubbi, schierandosi ora con i giudici che hanno condannato, ora contro le stesse toghe, colpevoli a giudizio di un’altra tifoseria, politica e non, di non aver assolto o di non aver compreso sino in fondo la dimensione umana e traumatica del caso, Giorgia Meloni sino ad ora è rimasta in silenzio. O quasi. Ma non per questo non si è fatta delle domande, e non coltiva, quantomeno degli interrogativi. Che ha condiviso con il Corriere. Per la premier in primo luogo ci vorrebbe «maggiore considerazione» non solo per il caso singolo, ma su una fattispecie penale che si... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Meloni: «Il gioielliere Roggero? Ho detto io a Nordio di procedere per la grazia. Quella pena è sproporzionata»

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