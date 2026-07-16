Il governo ha avviato un’istruttoria per valutare la concessione della grazia a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere in un procedimento giudiziario. La decisione arriva a meno di 24 ore dalla sentenza definitiva. La richiesta di grazia riguarda il gioielliere coinvolto in un procedimento penale, ma non sono stati resi noti dettagli sui motivi o sui passaggi procedurali successivi.

Il governo si mobilita in favore diMario Roggero. A neanche 24 ore dallacondanna in via definita a 14 anni e 9 mesi di carcereper il gioielliere che il 28 aprile 2021uccise due rapinatorie ne ferì un terzo, dopo aver subito un furto nel suo negozio a Grinzane Cavour, il ministro della GiustiziaCarlo Nordioha comunicato di aver avviato l’istruttoriafinalizzata alla concessione della grazia. Intanto, Dante Roggero, fratello del condannato, ha dichiarato all’Ansache in queste ore il 72enne è“certamente provato”da quanto successo, ma altresì estremamente riconoscente nei confronti di quanti si sono mossi per chiedere il perdono presidenziale a suo favore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia al gioielliere

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