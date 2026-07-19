Meloni | Fragilità alle elementari le nuove Indicazioni rafforzeranno lettura e matematica Docente tutor e Agenda Sud hanno funzionato

Il governo ha annunciato nuove indicazioni per rafforzare l'insegnamento di lettura e matematica nelle scuole elementari, con l'obiettivo di ridurre le fragilità già evidenziate. Sono stati introdotti un docente tutor e l'Agenda Sud, strumenti che hanno già mostrato risultati positivi. Si registrano meno abbandoni scolastici e una diminuzione della dispersione nelle regioni meridionali, con segnali di recupero nelle aree più svantaggiate.

Meno abbandoni, una riduzione della dispersione implicita e segnali di recupero nelle regioni meridionali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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