Dati INVALSI e Agenda Sud Valditara | L’unica regione in cui non ha funzionato limitatamente alle superiori è la Sicilia È necessario fare una verifica

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati INVALSI mostrano che in alcune regioni le scuole superiori non hanno raggiunto i risultati attesi, con la Sicilia che si distingue come l’unica regione in cui si sono registrate criticità. Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che è necessario approfondire la situazione in quella regione. Non sono stati forniti dettagli sui dati specifici o sulle cause di queste difficoltà, né sono state annunciate misure immediate.

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I recenti dati Invalsi tracciano un quadro incoraggiante per la tenuta del sistema di istruzione nazionale; eppure, scavando tra le percentuali, emergono delle criticità territoriali che richiedono un'attenzione specifica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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