Dati INVALSI e Agenda Sud Valditara | L’unica regione in cui non ha funzionato limitatamente alle superiori è la Sicilia È necessario fare una verifica
I dati INVALSI mostrano che in alcune regioni le scuole superiori non hanno raggiunto i risultati attesi, con la Sicilia che si distingue come l’unica regione in cui si sono registrate criticità. Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che è necessario approfondire la situazione in quella regione. Non sono stati forniti dettagli sui dati specifici o sulle cause di queste difficoltà, né sono state annunciate misure immediate.
I recenti dati Invalsi tracciano un quadro incoraggiante per la tenuta del sistema di istruzione nazionale; eppure, scavando tra le percentuali, emergono delle criticità territoriali che richiedono un'attenzione specifica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Invalsi, è allarme matematica alle elementari. «Il 40% non ha conoscenze di base». In miglioramento le scuole superiori: ecco gli ultimi datiIl 40% degli studenti delle elementari non possiede conoscenze di base in matematica, secondo i risultati dell’Invalsi.
Prove Invalsi 2026, quasi 40% bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Superiori in ripresa e il Sud tra i segnali più incoraggiantiQuasi il 40% dei bambini delle scuole elementari non ha raggiunto le competenze di base in matematica secondo le prove Invalsi 2026.
Temi più discussi: Invalsi 2026, Agenda Sud non da miglioramenti in Sicilia: il rapporto presentato alla camera; Prove Invalsi 2026: -4,2% di abbandono scolastico in 4 anni, il Sud recupera terreno. Ma il 50% degli studenti non ha competenze base; Invalsi, dispersione scolastica mai così bassa | Allarme elementari: quasi 1 bimbo su 4 non raggiunge il livello base in matematica; Invalsi, disastro elementari: il 40% degli studenti non ha conoscenze base in matematica, migliorano le superiori.
MELONI: CALA L’ABBANDONO SCOLASTICO Oltre 520mila ragazzi che rischiavano di lasciare la scuola, non l'hanno fatto. Siete voi la notizia più bella di oggi. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato i dati Invalsi 20 facebook
I dati INVALSI 2026 dicono una cosa semplice, e bella: oltre 520.000 ragazzi che rischiavano di lasciare la scuola, non l'hanno fatto. L'abbandono scolastico era all’11,5% nel 2022. Oggi è al 7,3%. Abbiamo superato, con anni di anticipo, l’obiettivo UE del 9% x.com
GIORGIA MELONI (TELEGRAM) * DATI INVALSI 2026: DISPERSIONE SCOLASTICA AL 7,3%, OLTRE 520 MILA STUDENTI RESTANO NEL SISTEMAI dati INVALSI 2026 dicono una cosa semplice, e bella: oltre 520.000 ragazzi che rischiavano di lasciare la scuola, non l'hanno fatto. L'abbandono scolastico ... agenziagiornalisticaopinione.it
Prove Invalsi 2026, l’abbandono scende al 7,3%. Valditara celebra i dati: Risultato straordinario, 500mila ragazzi tolti dalla strada e contrasto al fenomeno dei maranzaIl Rapporto Nazionale INVALSI 2026, presentato all'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, poggia sui test somministrati a oltre due milioni di alunni. orizzontescuola.it