Dati INVALSI e Agenda Sud Valditara | L’unica regione in cui non ha funzionato limitatamente alle superiori è la Sicilia È necessario fare una verifica

Notizia in breve

I dati INVALSI mostrano che in alcune regioni le scuole superiori non hanno raggiunto i risultati attesi, con la Sicilia che si distingue come l’unica regione in cui si sono registrate criticità. Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che è necessario approfondire la situazione in quella regione. Non sono stati forniti dettagli sui dati specifici o sulle cause di queste difficoltà, né sono state annunciate misure immediate.