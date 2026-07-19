Meloni e Valditara | Il coraggio di Borsellino sia bussola per i giovani
Nel 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il ministro dell’Istruzione e il presidente del Consiglio hanno pubblicato un messaggio sui social per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi dalla mafia nel 1992. Hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di usare il suo coraggio come guida per i giovani. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito.
Nel 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affidano ai social un messaggio comune per la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uccisi dalla mafia il 19 luglio 1992. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L'eredità di Falcone e Borsellino, Mattarella: «Per sconfiggere la mafia serve il coraggio dei giovani e il rifiuto dell'indifferenza»
“I veri supereroi” chiude con Falcone e Borsellino: il 25 maggio all’istituto Corradini una lezione di coraggio civileIl 25 maggio si concluderà all’istituto Marcellino Corradini di Palermo il ciclo di incontri “I veri supereroi”.
Temi più discussi: Italia agli italiani. La scuola di Valditara; Prato nel mirino del ministro Valditara: Abbandono scolastico altissimo tra gli studenti cinesi, estendere il decreto Caivano; Ddl sicurezza, dalla movida ai cortei: cosa prevedono le misure per i giovani; Valditara su striscione Cesena: ‘Italia agli italiani’ è affermazione condivisibile.
Camera dei deputati. . In diretta da Montecitorio il Question Time con i Ministri Giuseppe Valditara - Ministero dell'Istruzione e del Merito e Adolfo Urso - Ministero delle Imprese e del Made in Italy facebook
Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio che aveva avviato l'istruttoria per concedergli la grazia: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione reddit
Fate ridere i polli accozzaglia di imbecilli incapaci , sprecate 100 milioni per fare la caccia alle streghe invece di aiutare famiglie in povertà assoluta che voi avete fatto diventare con la vostra incapacità ei contraddite quello che aveva detto un paio di anni fa la x.com
Il mare di Meloni. Ottiene l’ok alla legge elettorale e salva l’estate. In programma una festa per il record di governoLa premier tira un sospiro di sollievo per l'approvazione dello Stabilicum e si proietta già a settembre: si va in spiaggia, al sud, per festeggiare il governo più longevo della storia repubblicana. M ... ilfoglio.it
Allarme nei sondaggi per Giorgia Meloni e FdI: arriva il peggior dato dalla vittoria elettoraleFratelli d’Italia arretra nei sondaggi e Meloni perde fiducia: la crescita di Vannacci mette in discussione gli equilibri del centrodestra. notizie.it