Meloni e Valditara | Il coraggio di Borsellino sia bussola per i giovani

Da orizzontescuola.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il ministro dell’Istruzione e il presidente del Consiglio hanno pubblicato un messaggio sui social per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi dalla mafia nel 1992. Hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di usare il suo coraggio come guida per i giovani. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito.

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Nel 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affidano ai social un messaggio comune per la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uccisi dalla mafia il 19 luglio 1992. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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