Meloni e Valditara | Il coraggio di Borsellino sia bussola per i giovani

Notizia in breve

Nel 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il ministro dell’Istruzione e il presidente del Consiglio hanno pubblicato un messaggio sui social per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi dalla mafia nel 1992. Hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di usare il suo coraggio come guida per i giovani. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito.