L' eredità di Falcone e Borsellino Mattarella | Per sconfiggere la mafia serve il coraggio dei giovani e il rifiuto dell' indifferenza

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Il 23 maggio non è solo una data sul calendario della Repubblica: è la cicatrice da cui è partita una riscossa civile". Nel giorno del 34° anniversario della strage di Capaci, che l'Italia intera celebra come la Giornata della Legalità, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto scuotere le coscienze della nazione con un messaggio potente, un bilancio che unisce il dolore del ricordo alla speranza del futuro. Quell'esplosione sull'autostrada A29, definita dal Capo dello Stato come «una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa», fu un attacco frontale, di inedita ferocia, contro la libertà e la dignità di tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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