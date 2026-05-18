I veri supereroi chiude con Falcone e Borsellino | il 25 maggio all’istituto Corradini una lezione di coraggio civile
Il 25 maggio si concluderà all’istituto Marcellino Corradini di Palermo il ciclo di incontri “I veri supereroi”. Il percorso, rivolto agli studenti, è stato condotto dal giornalista Davide Romano e dalla docente suor Gaetana Scarlata. La serie di incontri si è svolta mensilmente e ha avuto come tema figure di coraggio civile. La chiusura del ciclo avverrà con una lezione dedicata a due figure di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.
Si concluderà il prossimo 25 maggio, all’istituto Marcellino Corradini di Palermo, il percorso educativo “I veri supereroi”, il ciclo di incontri mensili rivolto agli studenti e condotto dal giornalista Davide Romano insieme alla docente suor Gaetana Scarlata. L’ultimo appuntamento sarà dedicato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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