I veri supereroi chiude con Falcone e Borsellino | il 25 maggio all’istituto Corradini una lezione di coraggio civile

Il 25 maggio si concluderà all’istituto Marcellino Corradini di Palermo il ciclo di incontri “I veri supereroi”. Il percorso, rivolto agli studenti, è stato condotto dal giornalista Davide Romano e dalla docente suor Gaetana Scarlata. La serie di incontri si è svolta mensilmente e ha avuto come tema figure di coraggio civile. La chiusura del ciclo avverrà con una lezione dedicata a due figure di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.

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