Una donna di spettacolo ha commentato la condanna di un gioielliere del Cuneese, definendola “ciarpame”. La sua intervista al Corriere della Sera ha suscitato reazioni, con femministe che hanno criticato le sue parole. Durante l’intervista, ha anche chiesto se si fosse favorevoli ai delitti passionali, toccando un tema delicato. La discussione si è accesa sui social e tra gli attivisti, con opinioni divise sulla posizione espressa.

Una donna di spettacolo, che espone il suo punto di vista sulla condanna e la carcerazione del gioielliere del Cuneese, per la sinistra è ciarpame. Lo si è visto ieri, dalla reazione all’intervista di Melissa Satta sul Corriere della Sera. «Anni fa sono entrati dei ladri a casa mia. Di notte. Me li sono trovati in camera da letto, c’era mio figlio. Momenti di grande paura e angoscia», ha raccontato la showgirl, modella e conduttrice televisiva nata a Boston da due genitori sardi.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Melissa Satta con Roggero, femministe choc: «Sei anche per il delitto passionale?»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Elisabetta Canalis a Leonardo Bonucci fino a Melissa Satta: i vip si schierano con il gioielliere RoggeroDiversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport hanno espresso sostegno al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver...

“Siamo un Paese di pagliacci”: Melissa Satta interviene sul caso Roggero e racconta la paura vissuta con suo figlioMelissa Satta ha commentato il caso di Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due ladri durante una rapina.

Temi più discussi: Melissa Satta, il caso Roggero e i ladri in casa: In Italia si vive nel terrore; Mario Roggero, è scontro tra Lucarelli e Satta. Pubblicati i messaggi privati: Melissa intervistata in difesa del gioielliere? Fa già ridere così; Roggero, da Elisabetta Canalis a Emanuele Filiberto di Savoia e Melissa Satta: i vip dalla sua parte; Melissa Satta sul caso Roggero: Paese di pagliacci, vergogna: ho vissuto una rapina e sono traumi che restano, Selvaggia Lucarelli: Pronta per Rai 1 con Brumotti.

Melissa Satta può esprimere tranquillamente la sua opinione, come tutti, ma il fatto di essere legata sentimentalmente all’erede di una famiglia nota per la produzione di armi rende le sue dichiarazioni poco credibili e scarsamente convincenti. #Roggero #Mari x.com

Melissa Satta sul caso Roggero e il furto subito dieci anni fa: Da quel giorno vivo con la paura, a mio figlio dico di non uscire da solo a MilanoMelissa Satta, conduttrice tv e modella, racconta il furto subito una decina di anni fa e che ha portato a esempio sui social, commentando la condanna del gioielliere. Ma la showgirl, madre di un raga ... milano.corriere.it

Mario Roggero in carcere: Melissa Satta prende la sua difesaIl caso di Mario Roggero ha trasceso la cronaca, Melissa Satta si è esposta in sua difesa e la posizione è stata analizzata da Selvaggia Lucarelli. notizie.it