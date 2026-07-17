Siamo un Paese di pagliacci | Melissa Satta interviene sul caso Roggero e racconta la paura vissuta con suo figlio

Melissa Satta ha commentato il caso di Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due ladri durante una rapina. L’attrice ha espresso preoccupazione per la situazione nel paese, definendolo “un Paese di pagliacci”. Ha anche condiviso la paura vissuta con suo figlio in un episodio simile. La sua presa di posizione si unisce alle polemiche sulla giustizia e sulla gestione di casi di rapina e difesa personale.

Melissa Satta prende posizione sul caso di Mario Roggero e difende il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due ladri dopo aver subito una rapina. L’ex velina e conduttrice ha pubblicato una serie di interventi su X e Instagram in cui ha espresso solidarietà nei confronti del commerciante, protagonista della vicenda giudiziaria nata dopo i fatti del 28 aprile 2021 a Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo. La sentenza nei confronti di Roggero ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e sulla sicurezza dei cittadini. Satta ha scelto di intervenire raccontando anche una propria esperienza personale legata alla paura di subire violenze. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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