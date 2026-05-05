Mel B e Mel C sono salite insieme sul palco, esibendosi con la canzone “Spice Up Your Life”. Le due ex componenti delle Spice Girls hanno condiviso il palco, riunendosi per questa performance. La loro apparizione ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno assistito a un momento di nostalgia legato alla band degli anni ’90. La performance è durata alcuni minuti, con le due artiste che hanno cantato e ballato insieme.

Mel B e Mel C si sono ritrovate sullo stesso palco dove si sono esibite con una delle super hit delle Spice Girls, Spice Up Your Life. Il tour nel Regno Unito di Sporty Spice a supporto di Sweat, nono lavoro in studio pubblicato il 1 maggio, ha toccato il Project House di Leeds. La popstar ha sorpreso i fan invitando sul palco la collega Mel B, insieme alla quale si è esibita con Spice Up Your Life, super hit delle icone del pop britannico datata 1997.Dopo aver risolto un piccolo problema con il microfono, Mel C si è presa un attimo per sottolineare quanto fosse “speciale” quel momento, ricordando che era la prima volta che condividevano il...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mel C e Mel B insieme sullo stesso palco: le due ex Spice Girls si sono esibite con “Spice Up Your Life”

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