Un servizio fotografico pubblicato su Instagram mostra Megan Fox in lingerie e velo dark, scatenando polemiche. Alcuni utenti hanno commentato definendo l’immagine “imbarazzante”. La attrice, 40 anni, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione. La foto ha suscitato reazioni contrastanti tra i follower, con chi apprezza lo stile dark e chi invece critica la scelta estetica. Non ci sono altre dichiarazioni o commenti ufficiali da parte di Fox.

Megan Fox torna a far parlare di sé con un servizio fotografico dal sapore decisamente dark pubblicato sul suo profilo Instagram. L'attrice, 40 anni compiuti a maggio, ha sfoggiato una linea di lingerie in pizzo nero, completata da un top a fascia in rete trasparente e un velo coordinato che le incornicia il volto, su cui spicca un effetto grafico che richiama un'aureola. Ad accompagnare gli scatti, che richiamano l'estetica della sua iconica interpretazione in Jennifer's Body, una didascalia provocatoria: “Gli uomini vorrebbero far credere che la disobbedienza fosse il vizio di Eva, quando invece era la sua più grande virtù”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Megan Fox in lingerie e velo dark, le polemiche: "Imbarazzante". La replica

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Megan Fox desata polémica con sesión fotográfica de inspiración religiosa

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