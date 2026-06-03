Giochi del Mediterraneo Maiorano replica a Turco | I fatti smentiscono le polemiche
Il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco aveva criticato l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, sostenendo che ci fossero problemi e ritardi. In risposta, Maiorano ha affermato che i fatti dimostrano il contrario e che le problematiche sollevate non trovano riscontro nelle realtà dei fatti. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli eventi o sulle criticità contestate e sulla replica di Maiorano.
Tarantini Time Quotidiano Dopo le critiche rivolte dal senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco alla gestione dei Giochi del Mediterraneo, arriva la replica del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, che respinge le accuse e rivendica il lavoro svolto dal Governo Meloni per portare avanti il programma delle opere legate alla manifestazione. “Le dichiarazioni del senatore Mario Turco sui Giochi del Mediterraneo confermano una difficoltà ormai evidente del Movimento 5 Stelle: rivendicare meriti per le promesse e scaricare su altri le responsabilità dei ritardi”. Maiorano ricorda come l’assegnazione dei Giochi a Taranto risalga al 2019, periodo in cui il Movimento 5 Stelle faceva parte della maggioranza di Governo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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