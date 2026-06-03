Giochi del Mediterraneo Maiorano replica a Turco | I fatti smentiscono le polemiche

Notizia in breve

Il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco aveva criticato l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, sostenendo che ci fossero problemi e ritardi. In risposta, Maiorano ha affermato che i fatti dimostrano il contrario e che le problematiche sollevate non trovano riscontro nelle realtà dei fatti. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli eventi o sulle criticità contestate e sulla replica di Maiorano.