A Villa Naldi si è svolto un incontro conviviale con oltre 140 collaboratori di Legacoop Romagna. L’evento ha riunito la rete di rappresentanza e servizi, coinvolgendo tutto il personale che lavora al servizio di cooperative e soci. La giornata è stata un momento di festa e di confronto tra i partecipanti, che hanno condiviso un momento di aggregazione. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi o sulle attività future.

Un’occasione di incontro e di festa per tutta la rete di rappresentanza e servizi di Legacoop Romagna, dove più di 140 persone sono impiegate al servizio di cooperative e soci (nella foto). Nella cornice di Villa Naldi, nel verde delle colline cesenati, si è svolto il tradizionale meeting conviviale estivo a cui hanno preso parte i colleghi della squadra di Legacoop Romagna e delle strutture collegate: Federcoop Romagna, Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, Parfinco, Federimmobiliare, Promosagri, Greentechnology e Caa Legacoop. Alla presenza del presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Paolo Lucchi, la serata ha dato la possibilità di incontrarsi dal vivo a professionisti che operano su un quadro geografico presente in tutto il territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meeting conviviale a Villa Naldi con una squadra di 140 collaboratori

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