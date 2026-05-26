Orto in condotta gran finale a villa Mimbelli con oltre 140 classi | il programma
Giovedì 28 maggio alle 15.30, a Villa Mimbelli, si svolge il gran finale dell’Orto in condotta, con oltre 140 classi coinvolte. Si tratta della 15esima edizione del Mercato dell’Orto in Condotta, evento conclusivo del progetto Slow Food Orti a Scuola. La partecipazione delle classi è in crescita rispetto alle edizioni precedenti, e l’evento è sostenuto e finanziato dal Comune di Livorno.
Continua a crescere il numero delle classi – oltre 140 - che giovedì 28 maggio alle 15.30 a Villa Mimbelli daranno vita alla 15esima edizione del Mercato dell’Orto in Condotta, evento finale dell’omonimo progetto – oggi Slow Food Orti a Scuola - sostenuto e finanziato dal Comune di Livorno con il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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