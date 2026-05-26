Orto in condotta gran finale a villa Mimbelli con oltre 140 classi | il programma

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 15.30, a Villa Mimbelli, si svolge il gran finale dell’Orto in condotta, con oltre 140 classi coinvolte. Si tratta della 15esima edizione del Mercato dell’Orto in Condotta, evento conclusivo del progetto Slow Food Orti a Scuola. La partecipazione delle classi è in crescita rispetto alle edizioni precedenti, e l’evento è sostenuto e finanziato dal Comune di Livorno.