Alle ore 21:00 si è disputata la finale di Europa League allo stadio di Istanbul tra il Friburgo e l'Aston Villa. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto i britannici dominare il campo, ottenendo una vittoria di 3-0. Durante la gara, la squadra inglese ha mantenuto il controllo del gioco, mentre il Friburgo ha avuto poche occasioni offensive. La cronaca della partita ha registrato un deciso confronto tra le due formazioni, culminato nel risultato finale.

Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Friburgo Aston Villa 0-3 LIVE: inglesi dominanti, c’è una sola squadra in campo

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