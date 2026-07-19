Nell'ottava notte consecutiva di scontri, le forze statunitensi hanno colpito basi militari iraniane, mentre Teheran ha risposto con droni. Le operazioni si sono susseguite senza interruzione, intensificando il conflitto in Medio Oriente. La serie di attacchi ha coinvolto obiettivi militari di entrambe le parti, con un aumento della tensione tra Stati Uniti e Iran. La situazione resta molto instabile, con il rischio di un’escalation regionale che cresce di notte in notte.

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più delicata e imprevedibile. L’ottava notte consecutiva di operazioni militari statunitensi contro obiettivi iraniani segna un nuovo salto di qualità nello scontro che, giorno dopo giorno, sta ridisegnando gli equilibri dell’intero Medio Oriente. Da una parte Washington intensifica la pressione sulle infrastrutture militari della Repubblica Islamica; dall’altra Teheran rivendica nuovi attacchi contro installazioni americane nella regione, mentre Israele continua le proprie operazioni contro Hezbollah nel Libano meridionale. Il risultato è un teatro di guerra sempre più esteso, nel... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Laprimapagina.it - Medioriente, ottava notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran: Centcom colpisce basi militari, Teheran risponde con droni. Cresce il rischio di una guerra regionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sesta notte di fuoco: gli Stati Uniti bombardano l’Iran, colpite infrastrutture civili. Teheran attacca le basi UsaNella sesta notte di attacchi, l’aviazione statunitense ha lanciato raid contro infrastrutture civili e militari in Iran.

Guerra in Iran, Trump: “Sembra procedere bene”. Ma il Centcom abbatte 4 droni su Hormuz e colpisce i radar costieri di Teheran. E i pasdaran rispondono con 7 missili verso Kuwait e BahrainIl Centcom ha abbattuto quattro droni vicino allo Stretto di Hormuz e colpito i radar costieri di Teheran.

Temi più discussi: Un'altra notte di bombe sul Medio Oriente, e il prezzo del petrolio sale ancora; L'Iran: 'Esplose due petroliere, hanno attraversato la zona minata a Hormuz'; Guerra in Iran, la diretta | Usa colpiscono Bandar Abbas e isola di Qeshm. L’Iran: gli Houthi chiuderanno lo stretto di Bab-el Mandeb; Iran, terza notte di raid Usa per Hormuz. Attacco iraniano contro due petroliere emiratine: un morto.

ULTIM’ORA Attacchi incrociati USA-Iran, chiuso lo Stretto di Hormuz Una violenta escalation militare sta infiammando il Medio Oriente. Nella notte, l’Iran ha colpito una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, provocando la dura rappresaglia degli Stati Uniti, x.com

Escalation in Medio Oriente: Iran e USA in scontri direttiUna settimana di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti sta mettendo a dura prova la stabilità del Medio Oriente. Scopri i dettagli degli ultimi scontri e le reazioni internazionali. notizie.it

Centcom, colpite strutture militari iraniane nell'ottava notte di attacchiIl Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran. L'annuncio sul profilo del social X del Centcom. (ANSA) ... ansa.it