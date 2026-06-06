Il Centcom ha abbattuto quattro droni vicino allo Stretto di Hormuz e colpito i radar costieri di Teheran. I pasdaran hanno risposto con sette missili lanciati verso Kuwait e Bahrain. Donald Trump ha commentato che la situazione con l’Iran sembra procedere abbastanza bene. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni. La tensione nella regione rimane alta.

Roma, 6 giugno 2026 - Donald Trump ha dichiarato: ''La situazione con l'Iran sembra procedere abbastanza bene''. Mentre nella notte le forze Usa abbattevano 4 droni iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz e colpivano i radar costieri di Teheran a Goruk e sull'Isola di Qeshm. Il Centcom ha definito l’azione militare una "autodifesa", la stessa parola usata dai Pasdaran nella risposta concretizzatasi con 7 missili balistici lanciati contro il Kuwait e il Bahrain. Una minaccia sventata dalle difese aeree che ne hanno intercettati 6, mentre uno non è mai arrivato. "Non ci sono al momento notizie di vittime fra il personale Usa, le notizie diffuse da Teheran secondo cui è stato danneggiato il quartier generale della 5 flotta in Bahrain sono false", ha precisato il Centcom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Trump: “Sembra procedere bene”. Ma il Centcom abbatte 4 droni su Hormuz e colpisce i radar costieri di Teheran. E i pasdaran rispondono con 7 missili verso Kuwait e Bahrain

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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