Nella sesta notte di attacchi, l’aviazione statunitense ha lanciato raid contro infrastrutture civili e militari in Iran. Le esplosioni hanno causato danni a edifici e strutture non militari, mentre Teheran ha risposto attaccando basi statunitensi nella regione. Le operazioni sono state condotte con bombardamenti intensi e ripetuti, segnando un’escalation nel conflitto tra i due paesi.

La guerra tra Stati Uniti e Iran è entrata nella sua fase più cruenta. Per la sesta notte consecutiva, l’aviazione americana ha sferrato pesanti attacchi contro il territorio iraniano, colpendo obiettivi che vanno ben oltre le installazioni militari. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana IRNA, i bombardamenti della notte tra giovedì e venerdì avrebbero preso di mira infrastrutture civili in diverse province, causando almeno otto vittime e venti feriti. Tra gli obiettivi colpiti figurano impianti elettrici, una stazione ferroviaria nel porto di Bandar Abbas e diversi ponti nella provincia di Hormozgan, uno dei quali ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre nove. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Sesta notte di fuoco: gli Stati Uniti bombardano l’Iran, colpite infrastrutture civili. Teheran attacca le basi Usa

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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