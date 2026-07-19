In Italia ci sono oltre 5.700 posti di medici di famiglia ancora vacanti. La Federazione italiana dei medici invita i professionisti a partecipare a un corso di formazione per assumere il ruolo di medico di base. La carenza riguarda tutte le regioni e si riflette sulla disponibilità di assistenza sanitaria primaria. La richiesta di medici di famiglia rimane alta, con molte posizioni aperte che non sono state ancora coprite.

"Presentatevi al corso, abbracciate la professione di medico di famiglia". È questo l'appello lanciato dalla Federazione italiana dei medici di Medicina generale ai giovani laureati in vista del 27 luglio, termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica che prevede una disponibilità di 2.621 borse., Parliamo di una data cruciale per il settore sanitario, un appuntamento che arriva in un momento a dir poco critico per la professione. A dirlo sono i numeri: i dottori di base sono attualmente circa 37mila e all'appello ne mancherebbero oltre 5.700. Una... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Medici di famiglia cercasi: ne mancano più di 5700 in tutta Italia

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