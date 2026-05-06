Ocse | Italia prima in Europa per aspettativa di vita ma mancano medici di famiglia

Secondo un rapporto dell’OCSE, l’Italia si piazza al primo posto in Europa per speranza di vita, condividendo questa posizione con la Svezia. Tuttavia, il documento evidenzia una carenza di infermieri e medici di famiglia nel nostro Paese, creando un disallineamento tra longevità e disponibilità di risorse sanitarie di base. Questi dati indicano come, nonostante i risultati positivi in termini di aspettativa di vita, ci siano ancora criticità nel sistema sanitario italiano.

L’Italia è prima in Europa, insieme alla Svezia, per aspettativa di vita. Lo rivela un report dell’OCSE, da cui emerge però la carenza di infermieri e medici di famiglia nel nostro Paese. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ocse: Italia prima in Europa per aspettativa di vita ma mancano medici di famiglia Ocse: Italia prima in Europa per aspettativa di vita ma mancano medici di famiglia Notizie correlate Lombardia, l’assistenza sanitaria è in crisi: mancano 4.416 medici di famiglia. Cala la speranza di vita in saluteMilano, 31 marzo 2026 – Sono 322 i bandi che domani verranno aperti per trovare 4. Aspettativa di vita, Casasco: “I medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale”Gli specialisti in Medicina dello Sport rivendicano un ruolo all’interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ocse, Italia prima in Europa per aspettativa di vita insieme alla Svezia; Quanto hanno guadagnato gli italiani nel 2025, in otto grafici; Salario minimo legale: Italia in coda all’Europa; Gli stipendi in Italia sono fermi rispetto al 1990 al netto dell’inflazione: i dati OCSE e Istat. Ocse, Italia prima in Europa per aspettativa di vita insieme alla SveziaNel 2024, l'aspettativa di vita in Italia è salita al livello record di 84,1 anni, la più alta dell'Ue insieme alla Svezia, superando di sei mesi il livello pre-pandemia. (ANSA) ... ansa.it Ocse: Italia prima in Ue per aspettativa di vita insieme alla SveziaNel 2024 l’aspettativa di vita in Italia ha raggiunto 84,1 anni, il valore più alto nell’Unione europea insieme alla Svezia e 2,4 anni sopra la media Ocse ... doctor33.it DISASTRO SANITÀ E DATI OCSE IMPIETOSI: IL MINISTRO AMMETTE IL FALLIMENTO DEL GOVERNO SULLA CARENZA DI INFERMIERI. L'ESECUTIVO CONTINUA A TAGLIARE SULLA PELLE DEI CITTADINI Le ammissioni del Ministro della Salute rappr - facebook.com facebook DIRETTA | Sviluppo sostenibile, torna "Voci sul futuro" di ANSA e ASviS. Il tema del lavoro con Stefano Scarpetta, capo economista dell’Ocse #ANSA x.com