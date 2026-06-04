Medici di base Errico FI | Nel Sannio ne mancano 100 servono interventi tempestivi
Nel Sannio mancano 100 medici di base, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Forza Italia. La carenza riguarda le aree interne della provincia, dove l’assistenza sanitaria risulta particolarmente compromessa. La situazione richiede interventi immediati per evitare un peggioramento dell’offerta sanitaria e garantire servizi adeguati alla popolazione locale. La mancanza di medici di medicina generale si configura come una delle criticità più urgenti del sistema sanitario regionale.
Tempo di lettura: 2 minuti “ La carenza dei medici di Medicina generale rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il sistema sanitario campano e colpisce in maniera particolarmente grave le aree interne come il Sannio. I dati disponibili confermano una situazione che desta forte preoccupazione: nel nostro territorio si registra un deficit di almeno 100 medici di base rispetto alle reali necessità assistenziali della popolazione”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania e componente della Commissione Sanità Fernando Errico, intervenendo sul tema della crescente difficoltà di accesso alle cure primarie da parte dei cittadini sanniti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Allarme medici di base, nel Bresciano ne mancano 400: così salta la sanità localeNel Bresciano si registra una carenza di circa 400 medici di base, con un impatto diretto sulla copertura sanitaria locale.
Temi più discussi: Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Cetraro | Sanità sul Tirreno cosentino, confronto operativo all’ospedale con l’Asp di Cosenza; Sirolo, malore improvviso mentre tornava a casa dal mare: Enrico muore davanti alla sua famiglia.
SANITÀ - ALLARME LANCIATO DALL'AVV. ALESSANDRO LEOCI: IN PUGLIA C’È CHI RISCHIA DI RESTARE SENZA MEDICO DI BASE Comunicato stampa a firma dell'Avv Alessandro Leoci. Di seguito il testo. E il problema non è solo la carenza di medici. facebook
Un medico di base ogni 1400 pazienti. Siamo nella zona rossa dell’assistenzaI dati di una ricecra, la provincia vicino alle peggiori dieci d’Italia. L’ipotesi di riforma tra pro e contro ... lanazione.it
Riforma Schillaci, i medici base potranno diventare dipendenti pubblici: le novità per i pazientiI medici di famiglia potranno scegliere se restare in convenzione con il SSN, cambiando il criterio con cui vengono pagati, oppure diventare dipendenti delle ASL ed essere impiegati per la maggior ... fanpage.it