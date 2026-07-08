A Empoli si svolge il secondo appuntamento della rassegna di teatro all’aperto dedicata ai bambini. Domani sera alle 21.30 nel giardino del Torrione di Santa Brigida si terrà lo spettacolo “La Gabbianella e il Gatto”. La rassegna, intitolata “Torrione Kids”, è organizzata da Giallo Mare Minimal teatro.

EMPOLI Secondo appuntamento a Empoli con la rassegna di teatro all’aperto dedicata ai più piccoli. Domani sera alle 21.30 nel giardino del Torrione di Santa Brigida prosegue infatti “ Torrione Kids “, a cura di Giallo Mare Minimal teatro. Protagonisti sul palco sotto le stelle gli attori e i pupazzi di Tieffeu Teatro, che porteranno in scena “ La Gabbianella e il Gatto “ (nella foto), liberamente ispirato al poetico racconto di Luis Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. Uno spettacolo interpretato da Luciana Bianconi e Jhans Serna Rayme, con la regia di Giancarlo Vulpes e le figure di Ada Mirabassi. Durante un volo sopra il mare alla ricerca di cibo, una giovane gabbiana rimane intrappolata in una macchia di petrolio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In scena “La Gabbianella e il Gatto“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La gabbianella e il gatto VELOCITÀ X10

Notizie e thread social correlati

Un gatto nero entra in studio durante In altre parole e ruba la scena a GramelliniDurante la trasmissione di oggi su La7, un gatto nero è entrato nello studio in diretta, attirando l’attenzione di tutti.

Un gatto randagio entra in scena nel momento più drammatico di Romeo e Giulietta (e nessuno riesce a fermarlo)Durante la rappresentazione di Romeo e Giulietta, un gatto randagio è entrato sul palco mentre Romeo giaceva immobile, in attesa che Giulietta si...

Temi più discussi: In scena La Gabbianella e il Gatto; 'La gabbianella e il gatto' in scena al Torrione di Santa Brigida; Terra e Laghi porta La Gabbianella a Valdidentro; Il giovane gabbiano non decolla, chiamati i vigili del fuoco.

In scena La Gabbianella e il GattoEMPOLI Secondo appuntamento a Empoli con la rassegna di teatro all’aperto dedicata ai più piccoli. Domani sera alle 21.30 nel ... lanazione.it

Terra e Laghi porta La Gabbianella a ValdidentroMartedì 21 luglio presso il Polifunzionale Rasin il Teatro Blu di Varese metterà in scena lo spettacolo comico, poetico che parla di amore ispirato a una storia di Luis Sepúlveda ... varesenews.it

Se Jeff non avesse tolto la pistola a Pierce, avrebbero potuto usarla per fermare Chang quando li ha rinchiusi nel seminterrato reddit