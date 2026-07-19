Mazzoli il successo che cambia una vita | è suo il Corales Puntacana

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stefano Mazzoli ha vinto il Corales Puntacana, ottenendo la sua prima vittoria sul DP World Tour e sul PGA Tour. La vittoria arriva in Repubblica Dominicana, segnando una svolta significativa nella sua carriera professionale. Con questa vittoria, ha conquistato un importante titolo internazionale e un premio in denaro. La vittoria rappresenta un risultato storico per il giocatore, che ha superato gli avversari in un torneo di grande rilievo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questo è un successo che cambia una carriera, forse anche la vita: Stefano Mazzoli in un colpo solo ha rotto il ghiaccio sul DP World Tour e sul PGA Tour. Si è imposto con 268 (67 69 66 66, -20) nel Corales Puntacana Championship a Puntacana nella Repubblica Dominicana, in un torneo che vale per entrambi i circuiti maggiori, organizzato nella settimana dell'Open Championship per dare una possibilutà ai giocatori non ammessi al quarto Major stagionale. Ha superato di un colpo, con un birdie sull’ultima buca, Gordon Sargent e Todd Clements, secondi con 269 (-19). Oltre alla prima moneta di 720.000 dollari, su un montepremi di 4.000.000 di dollari, avrà l’esenzione su entrambi i circuiti e potrà partecipare a un major, il PGA Championship del 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mazzoli il successo che cambia una vita 232 suo il corales puntacana
© Gazzetta.it - Mazzoli, il successo che cambia una vita: è suo il Corales Puntacana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Samantha Marcelli e il suo “Effetto H. Quando una lettera ti cambia la vita”

Relazioni che finiscono, amori che iniziano. Figlie lontane, una nuova vita e una carriera che cambia forma. Dopo la malattia, a 42 anni la top model sceglie di non rimandare più nulla. Perché «la vita è adesso»Una top model di 42 anni ha deciso di cambiare rotta dopo aver affrontato una malattia, scegliendo di dedicarsi completamente alla famiglia e alla...

Temi più discussi: Cairn’s Cup: Bagnarelli nel Team Europe; The Open: il major si tinge d’azzurro con F.Molinari e Laporta; The Open: il major si tinge d’azzurro con F.Molinari e Laporta.

corales puntacana mazzoli il successo cheStefano Mazzoli vince il Corales Puntacana Championship! Sigillo prestigioso: si qualifica per un Major!Stefano Mazzoli ha vinto il Corales Puntacana Championship, torneo di golf che si è disputato sui campi di Puntacana (Repubblica Dominicana) nello stesso ... oasport.it

corales puntacana mazzoli il successo cheMazzoli, il successo che cambia una vita: è suo il Corales PuntacanaIl torneo è valido per il Pga Tour e per il DpWord Tour: è il primo successo in carriera del lombardo. Soltanto Chicco Molinari aveva vinto sul circuito americano ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web