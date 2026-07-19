Stefano Mazzoli ha vinto il Corales Puntacana, ottenendo la sua prima vittoria sul DP World Tour e sul PGA Tour. La vittoria arriva in Repubblica Dominicana, segnando una svolta significativa nella sua carriera professionale. Con questa vittoria, ha conquistato un importante titolo internazionale e un premio in denaro. La vittoria rappresenta un risultato storico per il giocatore, che ha superato gli avversari in un torneo di grande rilievo.

Questo è un successo che cambia una carriera, forse anche la vita: Stefano Mazzoli in un colpo solo ha rotto il ghiaccio sul DP World Tour e sul PGA Tour. Si è imposto con 268 (67 69 66 66, -20) nel Corales Puntacana Championship a Puntacana nella Repubblica Dominicana, in un torneo che vale per entrambi i circuiti maggiori, organizzato nella settimana dell'Open Championship per dare una possibilutà ai giocatori non ammessi al quarto Major stagionale. Ha superato di un colpo, con un birdie sull’ultima buca, Gordon Sargent e Todd Clements, secondi con 269 (-19). Oltre alla prima moneta di 720.000 dollari, su un montepremi di 4.000.000 di dollari, avrà l’esenzione su entrambi i circuiti e potrà partecipare a un major, il PGA Championship del 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mazzoli, il successo che cambia una vita: è suo il Corales Puntacana

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