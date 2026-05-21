Samantha Marcelli e il suo Effetto H Quando una lettera ti cambia la vita
Samantha Marcelli ha scritto un libro intitolato “Effetto H. Quando una lettera ti cambia la vita”. La narrazione segue i suoi spostamenti, partendo da Ivrea, città legata al sogno di Adriano Olivetti, e proseguendo a Verona, Milano e nei Paesi Baschi. Il percorso include tappe in Valle D’Aosta, in Africa e sulla via del cammino di Santiago in Spagna. La sua storia si svolge attraverso una serie di viaggi che attraversano diverse regioni e culture.
Da Ivrea, con il sogno di Adriano Olivetti nel cuore, a Verona, da Milano ai Paesi Baschi. Passando attraverso la Valle D’Aosta, l’Africa, la Spagna del cammino di Santiago. Nel libro di Samantha Marcelli, Effetto H, presentato al Salone Internazionale di Torino 2026, c’è un lungo viaggio fisico ma soprattutto interiore, scandito dalle tante H che hanno segnato la sua vita – a partire da quella nel nome – e che le hanno rivelato, ognuna, una grande verità. Un piccolo libro illuminante che ci insegna come il cammino più difficile sia quello che va dalla testa al cuore. Con il desiderio per questa generazione, “connessa ovunque e sola ovunque”... 🔗 Leggi su Dilei.it
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