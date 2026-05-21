Samantha Marcelli e il suo Effetto H Quando una lettera ti cambia la vita

Samantha Marcelli ha scritto un libro intitolato “Effetto H. Quando una lettera ti cambia la vita”. La narrazione segue i suoi spostamenti, partendo da Ivrea, città legata al sogno di Adriano Olivetti, e proseguendo a Verona, Milano e nei Paesi Baschi. Il percorso include tappe in Valle D’Aosta, in Africa e sulla via del cammino di Santiago in Spagna. La sua storia si svolge attraverso una serie di viaggi che attraversano diverse regioni e culture.

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