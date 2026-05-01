Una top model di 42 anni ha deciso di cambiare rotta dopo aver affrontato una malattia, scegliendo di dedicarsi completamente alla famiglia e alla carriera. Ha annunciato di voler vivere il presente senza rimandare i progetti e le emozioni, sottolineando che le amicizie possono terminare senza considerarlo un fallimento. La sua vita si sta trasformando tra legami che si chiudono e nuove esperienze che si aprono.

«N on ho mai creduto che le amicizie siano eterne: quando un rapporto finisce non lo vedo come un fallimento. Se le versioni di me stessa hanno una data di scadenza, anche le relazioni possono averla. Spesso la causa non sono le persone, ma il mio desiderio di evolvere». Nell’esprimere la sua visione della vita, a 42 anni Bianca Balti ha un tocco cristallino. Bianca Balti, il party dei 42 anni è un inno alla vita: look scintillante e tanta voglia di ballare X Leggi anche › 3 lezioni di stile primaverile da copiare a Bianca Balti Un pensiero che emerge trasparente quanto il colore dei suoi occhi: quel tipo di azzurro ipnotico che, per Marcel Proust, in pochi attimi può diventare quasi liquido.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Relazioni che finiscono, amori che iniziano. Figlie lontane, una nuova vita e una carriera che cambia forma. Dopo la malattia, a 42 anni la top model sceglie di non rimandare più nulla. Perché «la vita è adesso»

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