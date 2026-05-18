Maxi rissa vicino alla Fontana di Trevi | ferite due donne travolte dalla folla

Due donne sono rimaste ferite ieri pomeriggio in una maxi rissa nei pressi della Fontana di Trevi, nel centro storico di Roma. La polizia locale del I Gruppo sta ancora indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’area molto frequentata dai turisti. La rissa si è verificata in un momento di grande afflusso di persone, e le due donne sono state travolte dalla folla mentre tentavano di separare gli aggressori. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dello scontro.

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