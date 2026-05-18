Maxi rissa vicino alla Fontana di Trevi | ferite due donne travolte dalla folla
Due donne sono rimaste ferite ieri pomeriggio in una maxi rissa nei pressi della Fontana di Trevi, nel centro storico di Roma. La polizia locale del I Gruppo sta ancora indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’area molto frequentata dai turisti. La rissa si è verificata in un momento di grande afflusso di persone, e le due donne sono state travolte dalla folla mentre tentavano di separare gli aggressori. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dello scontro.
Proseguono le indagini della Polizia Locale del I Gruppo sulla maxi rissa avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi della Fontana di Trevi, nel centro storico di Roma. Durante il caos sono rimaste ferite due donne di 58 anni, amiche tra loro, travolte dalla folla e finite a terra nel tentativo di allontanarsi dal parapiglia. Secondo una prima ricostruzione, all’origine della lite ci sarebbe stata una discussione tra due gruppi rivali, probabilmente legata alla gestione della zona frequentata da persone coinvolte nel cosiddetto “gioco delle tre campanelle”, pratica illegale spesso segnalata nelle aree turistiche della Capitale. La situazione sarebbe degenerata in pochi minuti fino a trasformarsi in una violenta rissa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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