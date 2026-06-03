Maxi-rissa per motivi sentimentali Tre feriti e un trauma cranico

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre persone sono rimaste ferite e una ha riportato un trauma cranico durante una rissa scoppiata per motivi sentimentali in Piazzale Europa. L’evento si è verificato nei pressi di una zona pubblica e ha coinvolto diversi individui. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’aggressione.

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Sono stati momenti di pura violenza quelli verificatisi in Piazzale Europa, nei pressi della zona dell’autostazione e del capolinea delle corriere, dove alcuni stranieri, armati di bottiglie e bastoni, hanno dato vita a una violenta rissa i cui motivi e contorni, sembrerebbe correlati a dissapori per motivi sentimentali, sono tuttora all’esatto vaglio dei carabinieri. L’episodio, che ha generato forte apprensione tra i presenti, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine per riportare la calma e identificare i presunti responsabili. Per questi motivi con l’accusa di concorso in rissa aggravata e lesioni personali i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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