Max Verstappen ha concluso il GP del Belgio in terza posizione, al decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Durante la gara, ha dichiarato di aver provato tutte le strategie possibili, sottolineando la sfortuna legata alla presenza della safety car. La corsa si è disputata sul circuito di Spa-Francorchamps.

Max Verstappen ha ottenuto la terza posizione in occasione del GP del Belgio, appuntamento numero dieci del Mondiale 2026 di Formula 1 appena concluso presso l’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Solida la prestazione dell’ex Campione del Mondo, sempre gravitato nelle zone alte della classifica per tutta la durata della gara. Precisamente il pilota della Red Bull ha dovuto cedere il passo ad un semplicemente imprendibile Kimi Antonelli, trionfatore di giornata davanti ad un sorprendente Charles Leclerc, il quale si è accomodato al posto d’onore. Una volta arrivato in zona mista, il fuoriclasse metà olandese metà belga ha commentato quanto... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Le ho provate tutte, abbiamo avuto sfortuna con la safety car”

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Max Verstappen Got Pranked By Ferrari

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Nel frattempo, nella conferenza stampa: Qualche aggiornamento, Max? Max Verstappen: No. Qual è la tua opinione sulle speculazioni? Max: Nessuna. Hai qualche data in mente? Max: No. Non ho nulla da dire. reddit

Max Verstappen aggira così le varie domande di mercato che gli sono state poste, senza entrare nel merito del discorso. Ha voluto rassicurare: Quando ci saranno novità le comunicherò in prima persona #f1ingenerale #f1 #f12026 #Verstappen #f1db03 x.com

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