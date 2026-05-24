Tre anni fa ho avuto la sfortuna di dover affrontare un tour con un polipo alla corda vocale Non l’ho detto non volevo si pensasse che manipolavo le persone per vendere biglietti | Tiziano Ferro si racconta a Le Iene

Tre anni fa, Tiziano Ferro ha affrontato un tour con un polipo alla corda vocale senza rivelarlo pubblicamente. Ha spiegato di aver preferito non parlarne per non dare l’impressione di manipolare le vendite dei biglietti. Durante l’ultima puntata, Le Iene hanno mostrato immagini del backstage e del tour negli stadi, descrivendo uno spettacolo durato una sola notte, definito come una “città mastodontica” costruita temporaneamente per l’evento.

Una “città mastodontica costruita per durare una sola notte”: per l’ultimo appuntamento della stagione, Le Iene portano gli spettatori a fare un viaggio dietro le quinte del tour negli stadi di Tiziano Ferro. Il palco-opera, raccontato da Wad, nel reportage di Riccardo Spagnoli, ma anche le confessioni più intime del cantautore. “ Andare allo stadio vuol dire denudarsi e farlo 100mila volte di più. Le persone che dicono: ‘Però sai, i concerti allo stadio non sono intimi quanto un concerto in un club’. È una cosa assolutamente non vera perché quando tu dici la verità, la verità si amplifica e diventa molto più potente nello stadio.”. Una vita di successi, quella di Ferro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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