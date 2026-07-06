Formula 1 il Gp a Silverstone concluso con la Safety Car | Una farsa la gara Lego ha avuto un finale più combattuto

Da ilnapolista.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Gran Premio di Silverstone, la corsa si è conclusa con l'intervento della Safety Car, decisione successivamente definita come un errore. La gara è terminata senza ulteriori passaggi in pista, suscitando critiche e confronti tra gli operatori. La gestione della Safety Car ha determinato una conclusione rapida e contestata, con alcuni commentatori che hanno paragonato il finale a un evento meno combattuto rispetto ad altri tipi di lotte in pista.

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Nel Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, in Gran Bretagna, c’è stata una decisione (poi definita errore) controversa sulla gestione della Safety Car. Nelle comunicazioni ufficiali della Fia (Federazione internazionale dell’automobile), alle 17:27:42 la Safety Car è stata richiamata ai box, cosicché i piloti avrebbero potuto gareggiare nell’ultimo giro. Ma otto secondi dopo, è apparso il contrordine, che la Fia a gara conclusa ha giustificato come un errore nella pubblicazione del primo messaggio. La Formula 1 ha negato spettacolo con la Safety Car alla fine. Il Telegraph scrive a proposito: Solo uno sport animato da un irresistibile istinto autodistruttivo può negare a tutti lo spettacolo perché l’articolo B5. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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