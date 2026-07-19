Mattia Marciano sposa Camilla Fardella | l’ex tronista di Uomini e Donne dice sì il figlio Alberto emoziona tutti

Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, si è sposato con Camilla Fardella. La cerimonia si è svolta recentemente, con il coinvolgimento emotivo del figlio Alberto. L’evento ha rappresentato un passo importante nella vita privata di Marciano, che ha lasciato la televisione per dedicarsi alla famiglia. La notizia è stata condivisa attraverso i social media e i media di settore.

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha coronato il suo sogno. Dalla televisione alla vita lontano dai riflettori, fino al giorno più importante. Mattia Marciano ha pronunciato il suo “sì” a Camilla Fardella, coronando una storia d’amore costruita passo dopo passo, lontano dal clamore del piccolo schermo. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventato ufficialmente marito sabato 18 luglio, durante una cerimonia celebrata a Napoli davanti a familiari, amici e alle persone più care. A rendere ancora più speciale il momento è stata la presenza del loro figlio Alberto, vero protagonista della giornata. L’ingresso in chiesa con il piccolo Alberto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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