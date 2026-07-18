L'ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano sposo le nozze a Napoli e l'arrivo per mano con il figlio
Sabato 18 luglio, l'ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano si è sposato con la compagna Camilla Fardella a Napoli. La coppia, insieme dal 2020, ha celebrato il matrimonio in una cerimonia alla quale hanno partecipato amici e familiari. Dopo le nozze, Marciano è stato visto arrivare con il figlio. La notizia della cerimonia è stata annunciata sui social dal protagonista.
Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, si è sposato. Sabato 18 luglio è convolato a nozze con la compagna Camilla Fardella, conosciuta nel 2020. La cerimonia si è svolta a Napoli alla presenza di amici, parenti e del figlio Alberto, nato nel 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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