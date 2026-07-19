caso roggero salvini torna al carcere di bollate per il secondo giorno di seguito

Matteo Salvini ha visitato nuovamente il carcere di Bollate, dove si trova il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua gioielleria nel 2021. È il secondo giorno consecutivo che il leader della Lega si reca nel carcere. La visita si è svolta senza comunicati ufficiali.

Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato oggi nel carcere di Bollate per fare visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria nel 2021. Si tratta della seconda visita in due giorni, dopo quella effettuata ieri. "Nessun incidente con il Quirinale, sappiamo benissimo tutti, a partire dal ministro della giustizia, chi ha il potere di concedere la grazia – ha detto al mattino presto in un intervista a Radio 24 il vicepremier – Semplicemente nulla vieta di spingere, sollecitare, ragionare, riunirsi, parlare, fatta salva la facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica di concedere la grazia, perché quello che è successo a Mario Roggero potrebbe succedere a chiunque domattina”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

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