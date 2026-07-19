Matteo Salvini ha visitato Mario Roggero, attualmente in carcere a Bollate dopo una condanna definitiva. Durante l'incontro, Salvini ha proposto a Roggero di scrivere un libro. Inoltre, ha chiamato Bongiorno e Matone per discutere dei piani del partito di destra. La visita si inserisce in un contesto di sostegno e di rapporto diretto tra il leader del partito e il detenuto.

Matteo Salvini non indietreggia di un passo e fa una nuova visita a Mario Roggero, ora detenuto presso il carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva. Il leader del Carroccio ha abbracciato l’ex gioielliere e i due hanno condiviso un caffè, poi il vicepremier ha proposto a Roggero di scrivere un libro sulla sua vicenda. La proposta a Mario Roggero Matteo Salvini convoca Giulia Bongiorno e Simonetta Matone La destra verso la candidatura di Roggero: perché non è possibile La proposta a Mario Roggero Domenica 19 luglio Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nonché vicepremier, ha incontrato per la seconda volta Mario Roggero nel carcere di Bollate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Matteo Salvini propone a Mario Roggero di scrivere un libro e chiama Bongiorno e Matone, i piani del Carroccio

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