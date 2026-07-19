Mattarella non volti le spalle a Roggero gli ultimi due non sono finiti bene L' agghiacciante post di Azione

Un post di Azione ha criticato apertamente il presidente, invitandolo a non voltare le spalle a Mario Roggero, coinvolto in un caso giudiziario. Si riferisce a due precedenti processi che non si sono conclusi bene per l’indagato. La vicenda ha assunto una dimensione politica, con il centrodestra che sostiene Roggero, mentre altri chiedono chiarezza. La discussione si concentra sulle responsabilità e sulla gestione delle persone coinvolte in procedimenti legali.

Il caso di Mario Roggero è diventato, inevitabilmente, politico. Se da una parte c’è il centrodestra che lotta affinché il gioielliere ottenga la grazia o, comunque, ottenga qualche beneficio a fronte di una condanna che appare sproporzionata a chi usa il buon senso, la sinistra politica sembra porsi ideologicamente in contrapposizione con questa visione. E lo fa andando anche contro i propri elettori, i quali concordano che Roggero abbia subito una condanna eccessiva e, soprattutto, sostengono l’idea che non sia logico che debba risarcire i rapinatori. Ma pur di creare lo scontro politico, la sinistra ha scelto di andare in direzione contraria, abdicando al buon senso e alla logica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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