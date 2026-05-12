? Punti chiave Perché Mattarella ha definito gli infermieri un esercito del bene?. Come la riforma del 1978 ha cambiato il diritto alla salute?. Chi ha garantito la cura quando il sistema sanitario ha vacillato?. Quali critiche ha mosso il Presidente riguardo alla gestione della pandemia?.? In Breve Riforma del 1978 superò il modello delle mutue garantendo uguaglianza costituzionale.. Mattarella ha ricordato i sacrifici medici e infermieri durante l'emergenza Covid.. Il Presidente ha citato la distruzione del sistema sanitario a Gaza.. L'articolo evidenzia il legame tra professionisti e tenuta del welfare sociale.. Durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell’Infermiere, il Presidente della Sergio Mattarella ha ribadito che il Servizio sanitario nazionale garantisce il principio costituzionale di uguaglianza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: gli infermieri sono un ‘esercito del bene’ per la salute

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