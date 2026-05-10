Da coppia amatissima di Uomini e Donne a protagonisti di uno scontro giudiziario, tra accuse pesanti e denunce. Ecco cosa sta succedendo tra due storici volti storici del programma Mediaset. Leggi anche: Ex tronista di Uomini e Donne si butta in politica: dopo la tv, si candida e sorprende tutti, ecco chi è Per anni sono stati una delle coppie più seguite e discusse nate nello studio di Uomini e Donne. Tra momenti romantici, televisione e popolarità, l’ ex tronista e l’ ex corteggiatrice hanno conquistato il pubblico, diventando due volti storici del programma di Maria De Filippi. Oggi, però, il loro rapporto appartiene definitivamente al passato e la situazione ha preso una piega decisamente più delicata.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Erano due volti amatissimi di Uomini e Donne, oggi sono finiti in tribunale per un processo: ecco chi sono

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